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У Сербії правляча партія отримала більшість голосів під час місцевих виборів

5 березня, 2018 - 10:03

У Сербії правляча "Прогресивна партія" отримала більшість голосів під час виборів до органів міського самоврядування в Белграді, які пройшли 4 березня. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Balkaninsight.

Керівник партії і президент Сербії Александар Вучич заявив, що претендент від партії на посаду мера буде оголошений протягом 15 днів.

"Цей результат надихатиме на ще більші зміни", - сказав Вучич після того, як були закриті виборчі дільниці у неділю ввечері.

Згідно із результатами, правляча Прогресивна партія здобула 64 місця та зможе сформувати уряд міста без партнера по коаліції.

Список, який очолив колишній мер Белграда Драган Джилас, набрав 18,8 відсотками голосів, у той час як Александар Сапіч, глава муніципалітету Нові Београду, здобув 9.1% голосів.

Ще 6,1 відсотка отримала "Партія соціалістів Сербії".

Повідомляється, що всі інші партії не змогли подолати мінімальний поріг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Російська партія" (РП) вперше візьме участь у виборах до органів міського самоврядування в Белграді, які пройдуть 4 березня.

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