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У Швейцарії відбувся референдум щодо фінансування суспільно-правових ЗМІ

5 березня, 2018 - 11:05
Фото Reuters

Жителі Швейцарії на референдумі в неділю, 4 березня, відмовилися скасовувати фінансування суспільно-правового телебачення і радіо в країні, повідомляє DW.

За попередніми даними дослідницького інституту gfs.bern, за відмову висловився 71 відсоток учасників референдуму, повідомляє агенція dpa.

Зараз кожне швейцарське домогосподарство щороку переказує 451 швейцарський франк (390 євро) центру абонентської плати Billag, щоб забезпечити в країні роботу суспільно-правового теле- і радіомовлення. На референдумі вирішується питання про закриття Billag і скасування абонентської плати. У разі успіху противників абонплати суспільно-правові ЗМІ Швейцарії мали би перейти на самофінансування. Уряд, парламент і більшість партій Швейцарії виступили на підтримку абонентської плати.

Схожа система фінансування фінансування суспільно-правових ЗМІ діє і в Німеччині. Зараз кожне німецьке домогосподарство сплачує Сервісу абонентської плати ARD, ZDF та Deutschlandradio 210 євро в рік. У Німеччині також критикують цю систему, однак скасування абонентської плати вимагає тільки правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини".

Джерело: Deutsche-Welle

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