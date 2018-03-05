У США сьогодні вийшла у прокат документальна стрічка про Донбас

Показами в одному з найстаріших кінотеатрів Нью-Йорка розпочався американський прокат документальної стрічки “Переломний момент: війна за демократію в Україні”, знятої українським режисером Олесем Саніним та оскароносним американським колегою - Марком Джонатаном Гаррісом.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на повідомлення компанії "Pronto Film", що займається маркетингом та дистрибуцією стрічки.

"Українсько-американський фільм уже отримав схвальні рецензії провідних американських видань. The New York Times пише про "шалений фільм" і "хвилюючі сцени про надзвичайно хоробрих українських солдатів-добровольців". Інші ЗМІ підкреслюють актуальність українського досвіду для Америки після обрання Трампа та російського впливу на інформаційний простір", - зазначають у компанії.

Як пише The Village Voice, "фільм... пропонує яскраву та наглядну документацію боротьби за демократію, що ще рік тому була б не настільки важливою для американської аудиторії, як сьогодні - коли ми й самі зіткнулися з кремлівським агітпропом і брехнею та нашими власними про-кремлівськими політиками”.

Головне видання про кіно Hollywood Reporter закликало переглянути стрічку президента США: "Це, звісно, марна пропозиція, але президент Дональд Трамп справді має подивитися документальний фільм Марка Джонатана Гарріса та Олеся Саніна про протистояння в Україні".

Variety зазначає, що з перегляду виходиш "вражений і зворушений, з усвідомленням, що українці б'ються за себе, як вони робили століттями, але зараз вони також б'ються за всіх нас".

Окрім Нью-Йорка, фільм покажуть у кінотеатрах Чикаго, Лос-Анджелеса та інших міст.

"Переломний момент" - це погляд на війну та революцію в Україні очима простих учасників цих подій. Фільм охоплює період 2013-2016 років. Серед головних героїв - дитячий театральний режисер Андрій Шараскін (позивний "Богема"), лікар Всеволод Стеблюк, рабин Натан Хазін та інші учасники революції на Майдані та війни на сході України.

Українська прем'єра фільму відбулася у лютому 2017-го, до річниці пам'яті Небесної сотні, на провідних телеканалах країни.