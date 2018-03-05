У Вінниці 15 людей з інвалідністю безкоштовно навчилися водити авто

У рамках проекту «Кроки до незалежного життя», що профінансовав фінський фонд «ABILIS», 15 молодих вінничани, які мають інвалідність, закінчили курси водіїв та отримали посвідчення. Спеціально для них переобладнали автомобіль Mazda, на якому встановили систему ручного керування. Навчалися люди з інвалідністю на рівні з іншими слухачами . Разом складали теоретичні та практичні іспити.

З першого разу справилася із завданнями Людмила Нецкіна.

Зізнається, коли вперше сіла за кермо подумала, що нічого з цього не вийде, але вже на третьому занятті почувалася вільно та впевнено, ніби водила автівку все життя.

«Про водійські права мріяла давно, але ніяк не наважувалася самостійно піти на навчання. Коли організували курси для людей з інвалідністю, та ще й безкоштовні, вирішила спробувати свої сили. Спершу не все виходило, але потім було надзвичайно приємно від того, що ти можеш рухатися на рівні з іншими – водіями хур, пішоходами, велосипедистами. Для людини з інвалідністю вміння водити автомобіль важливе тим, що воно підвищує мобільність і дозволяє комфортніше та впевненіше відчувати себе у динамічному ритмі сучасного життя. Тепер залишилося тільки автомобіль придбати», – посміхаючись, каже Людмила.

Проект «Кроки до незалежного життя» реалізовувався на Вінниччині громадською організацією «Паросток» спільно з департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА. Організатори планують продовжувати його й надалі. Наразі набирають нових слухачів водійських курсів.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором