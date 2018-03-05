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Українки стали чемпіонками світу з джіу-джитсу

5 березня, 2018 - 16:39
Фото Мінмолодьспорту

Дві золоті нагороди здобули представниці України на світовій першості з джіу-джитсу  в Абу-Дабі (ОАЕ) серед молоді та юніорів.

Усього в активі нашої збірної чотири медалі у розділі “файтинг”, повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту. 

"Кращою серед спортсменок вагової категорії 62 кг стала Дар'я Гончаренко. Ще одна наша співвітчизниця - Ангеліна Гребенко виборола "золото" у вазі 48 кг", - зазначили у прес-службі.

Віце-чемпіонами світу стали Варвара Печенюк у ваговій категорії 70 кг та Дмитро Підуст (50 кг).

За нагороди світової першості в Абу-Дабі змагалися 400 учасників з сорока країн.

Джерело: День

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