Українки стали чемпіонками світу з джіу-джитсу

5 березня, 2018 - 16:39
Дві золоті нагороди здобули представниці України на світовій першості з джіу-джитсу в Абу-Дабі (ОАЕ) серед молоді та юніорів.
Усього в активі нашої збірної чотири медалі у розділі “файтинг”, повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту.
"Кращою серед спортсменок вагової категорії 62 кг стала Дар'я Гончаренко. Ще одна наша співвітчизниця - Ангеліна Гребенко виборола "золото" у вазі 48 кг", - зазначили у прес-службі.
Віце-чемпіонами світу стали Варвара Печенюк у ваговій категорії 70 кг та Дмитро Підуст (50 кг).
За нагороди світової першості в Абу-Дабі змагалися 400 учасників з сорока країн.
Джерело: День