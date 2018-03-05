Українки стали чемпіонками світу з джіу-джитсу

Дві золоті нагороди здобули представниці України на світовій першості з джіу-джитсу в Абу-Дабі (ОАЕ) серед молоді та юніорів.

Усього в активі нашої збірної чотири медалі у розділі “файтинг”, повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту.

"Кращою серед спортсменок вагової категорії 62 кг стала Дар'я Гончаренко. Ще одна наша співвітчизниця - Ангеліна Гребенко виборола "золото" у вазі 48 кг", - зазначили у прес-службі.

Віце-чемпіонами світу стали Варвара Печенюк у ваговій категорії 70 кг та Дмитро Підуст (50 кг).

За нагороди світової першості в Абу-Дабі змагалися 400 учасників з сорока країн.