Вашингтон прокоментував заяви Путіна про ядерну зброю

Білий дім назвав безвідповідальними заяви президента РФ Володимира Путіна щодо ядерної зброї.

Про це йдеться в заяві Білого дому за результатами телефонної розмови президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей.

"Лідери погодилися, що останні заяви президента Росії Володимира Путіна щодо розвитку ядерної зброї були безвідповідальними", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російських хакерів звинуватили у минулорічних кібератаках на урядові установи Чорногорії.