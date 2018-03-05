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Вашингтон прокоментував заяви Путіна про ядерну зброю

5 березня, 2018 - 19:27
Фото Reuters

Білий дім назвав безвідповідальними заяви президента РФ Володимира Путіна щодо ядерної зброї.

Про це йдеться в заяві Білого дому за результатами телефонної розмови президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей.

"Лідери погодилися, що останні заяви президента Росії Володимира Путіна щодо розвитку ядерної зброї були безвідповідальними", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російських хакерів звинуватили у минулорічних кібератаках на урядові установи Чорногорії.

Джерело: День

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