Вашингтон прокоментував заяви Путіна про ядерну зброю

5 березня, 2018 - 19:27
Білий дім назвав безвідповідальними заяви президента РФ Володимира Путіна щодо ядерної зброї.
Про це йдеться в заяві Білого дому за результатами телефонної розмови президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей.
"Лідери погодилися, що останні заяви президента Росії Володимира Путіна щодо розвитку ядерної зброї були безвідповідальними", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російських хакерів звинуватили у минулорічних кібератаках на урядові установи Чорногорії.
Джерело: День