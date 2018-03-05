ЄС продовжив ще на рік санкції проти Януковича та його оточення

Європейський Союз остаточно затвердив рішення про продовження ще на рік обмежувальних заходів, запроваджених проти 13 посадовців часів президентства Віктора Януковича, які підозрюються у протиправному привласненні державних активів.

Відповідне рішення ухвалила у понеділок без обговорення Рада ЄС, повідомляє Укрінформ у Брюсселі.

«5 березня 2018 року Рада ЄС продовжила до 6 березня 2019 року заморожування активів 13 осіб за протиправне присвоєння українських державних активів та зловживання службовим становищем», - заявили в ЄС.

Разом з тим стосовно двох осіб, які раніше були у санкційному списку, цього разу обмежувальні заходи не продовжені. Це, зокрема, колишній міністр юстиції Олена Лукаш та народний депутат Сергій Клюєв.

Санкції проти посадовців режиму Януковича були вперше запроваджені у березні 2014 року.

До санкційного списку ЄС входять, зокрема, екс-президент Віктор Янукович та його старший син Олександр Янукович, екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, екс-глава адміністрації президента Андрій Клюєв, екс-генпрокурор Віктор Пшонка, екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, екс-заступник прем'єр-міністра Сергій Арбузов тощо.