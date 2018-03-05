YouTube розширив функції для прямих трансляцій

YouTube запустив автоматичні субтитри та геотегування для прямих трансляцій.

Про це повідомляє Watcher.

“YouTube запустив функцію автоматичних субтитрів англійською для прямих трансляцій. Функція працює завдяки технології автоматичного розпізнавання мови (LASR)”, - йдеться в повідомленні.

Можливість запускати автоматичні субтитри з’явиться вже протягом найближчих тижнів.

Крім того, YouTube запустив функцію повторного перегляду чату, щоб можна було слідкувати за бесідою навіть після завершення потокової трансляції. Повторення онлайн-чату відображатиметься разом із відео, як й під час прямого ефіру.

YouTube також додав можливість створювати теги місцеположень до своїх мобільних прямих трансляцій та завантажених відео. Користувачі можуть тепер переглядати відео з одним і тим самим геотегом, просто натиснувши на нього. Також можна використовувати фільтр геолокації на сторінці результатів пошуку, щоб знайти інші відео з певного місця.

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