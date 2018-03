ЮНІСЕФ розповів про 12-річного хлопчика з Авдіївки, в якого влучила куля

Минулого року в ногу 12-річного Сашка з Авдіївки влучила куля. Знадобилося шість тижнів для того, щоб він знову зміг ходити.

Історію про Сашка показав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ на своїй сторінці у Twitter.

"Before this happened, I wanted to become a famous football player." Sasha, 12, in Eastern Ukraine. #ChildrenUnderAttack pic.twitter.com/cYNY0n4lpK

