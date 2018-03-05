ЮНІСЕФ розповів про 12-річного хлопчика з Авдіївки, в якого влучила куля

Минулого року в ногу 12-річного Сашка з Авдіївки влучила куля. Знадобилося шість тижнів для того, щоб він знову зміг ходити.

Історію про Сашка показав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ на своїй сторінці у Twitter.

"Before this happened, I wanted to become a famous football player." Sasha, 12, in Eastern Ukraine. #ChildrenUnderAttack pic.twitter.com/cYNY0n4lpK — UNICEF (@UNICEF) 3 марта 2018 г.

"Я поїхав до магазину, потім заїхав до товариша, і в момент, коли він пішов перевзуватися, куля влучила мені в ногу, - розповідає герой у ролику. - До того, як це сталося, я хотів стати відомим футболістом".

Хлопець ділиться, що до війни діти нічого не боялися та гуляли, де хотіли, школа працювала нормально. А тепер заняття проходять лише три дні на тиждень.

"До війни в ​​нас було багато людей, все було нормально, тихо. Ми могли ходити, куди хотілося. У школі все було добре. Як війна почалася - всі бояться. Тепер менше людей", - розповідає хлопець.

У відео показано, як Саша з друзями йде зі школи додому, а фоном чутно артилерійські постріли. Кулі потрапляли в будинок, де живе дитина. Він розповідає історію двох потраплянь.

У ролику йдеться, що ЮНІСЕФ надає психологічну підтримку 270 тисячам дітей, допомагаючи їм долати постійний страх і психологічні травми від життя в зоні конфлікту.