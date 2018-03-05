З Херсона запустили додатковий потяг до станції "Вадим"

«Укрзалізниця» відправляє додатковий приміський потяг «Херсон – Вадим», який має покращити транспортне сполучення для пасажирів, які слідують у напрямку Криму і на материкову Україну з півострова. На відміну від рейсу «Миколаїв – Вадим», новий потяг узгоджений по часу з київським і харківським потягами, а також на 40 хвилин менше перебуває в дорозі. Потяг «Херсон – Вадим» відправляється щоденно о 9:13 та о 14:14. Зі станції «Вадим» відповідно о 11:44 та 16:45. Потяг складається із плацкартних вагонів. Вартість квитка – орієнтовно 25 гривень.

«Це – перший етап покращення залізничного сполучення для українців, які прямують у кримському напрямку або з Криму. Другий етап – це додаткові вагони до київського потяга, які приєднуватимуть до потяга «Херсон – Вадим». Кінцевий результат – запуск потяга «Київ – Вадим», який по часу має йти стільки ж, скільки зараз іде потяг до Херсона, – коментує «Дню» постійний представник президента в АРК Борис БАБІН. – Наразі ми будемо обкатувати новий приміський потяг, розповідати про нього пасажирам, аби він став популярнішим, адже запит від громадян є».

Втім, потяг до станції «Вадим» не повністю вирішує проблему транспортного сполучення. До найближчого КПВВ «Каланчак» від залізниці лишається ще близько 10 км. Тому наразі місцева влада запустила автобусне перевезення від станції до КПВВ. Маршрут також узгоджений по часу із потягом «Херсон – Вадим». Ціна квитка – 35 гривень. Це не рейсовий автобус, з перевізником працюють за тимчасовим договором. Однак найближчим часом Каланчацька РДА оголосить конкурс на цей маршрут для забезпечення офіційного рейсу. Також зі станції «Вадим» до КПВВ можна дістатися на таксі. Як запевняє Бабін, зал очікування на станції «Вадим» є, і він «у нормальному стані».

Потяг «Херсон – Вадим», а в подальшому «Київ – Вадим» буде зручним і для мешканців попутних населених пунктів Херсонської області (Великі Копані, Брилівка, Раденськ), які в такому випадку зможуть зручніше подорожувати в київському і харківському напрямках.

Бабін додає, що залізничне сполучення все таки є другорядним. А щодо нелегального автомобільного сполучення з Кримом, про яке Бабін раніше заявляв в інтерв’ю газеті «День», наразі ситуація не змінилася. «Протягом весни ми очікуємо від РДА та ОДА проведення конкурсів на офіційні перевезення до КПВВ», – каже представник президента в АРК.

Нагадаємо, в кримському напрямку, а саме до станції «Новоолексіївка», щоденно ходять потяги з Києва і Харкова, а у літній період – додаткові потяги з західних регіонів. До найближчого КПВВ «Чонгар» від Новоолексіїївки – 29 км.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон