Астрономи знайшли в космосі гігантський ураган, старіший за Сонце

Астрономи з США і Німеччини вивчили спіральну газову систему з галактичного скупчення Персея, яка є одним з найбільших об'єктів у Всесвіті, і встановили, що вона містить в собі вихор розмірами в два мільйони світлових років. Вік "холодного урагану" оцінюється в п'ять мільярдів років, тобто, він старше, ніж Сонячна система.

Спостереження допомогли встановити, що вихор на 50 мільйонів градусів Кельвіна холодніший, ніж навколишній простір. По мірі віддалення від центру галактичного скупчення, де знаходиться галактика з активним ядром NGC 1275, фронт розпався на дві частини, але залишився виразним.

На думку астрономів, його розмиттю в присутності хвиль стиснення і розширення та турбулентності перешкоджають сильні магнітні поля.

Наголошується, що вихор був сформований в результаті зіткнення кластера Персея з іншим, меншим, кластером.