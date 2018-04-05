Білий дім: США продовжать бути жорсткими стосовно Росії

Вчора на брифінгу у Вашингтоні офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що США продовжать бути жорсткими стосовно Росії і закликають до того ж країни світу, передає прес-служба Білого дому.

"Ми були жорсткими щодо Росії, і ми будемо продовжувати бути такими. Ми просимо Росію внести зміни в свою поведінку. Інші країни теж мають активізуватися", - сказала Сандерс.

Вона заявила, що країни світу повинні робити більш рішучі кроки щодо Росії, нагадавши, що США вислали 60 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням екс-розвідника Скрипаля у Великобританії, в той час як інші країни вислали в основному від 4 до 5.

Також вчора президент США Дональд Трамп на спільній прес-конференції Білого дому з президентами країн Балтії заявив, що ніхто не займає більш жорстку позицію щодо Росії, ніж він. У приклад він також навів висилку 60 російських дипломатів із США. Однак Трамп сказав, що міг би мати дуже хороші стосунки з президентом Путіним, але, ймовірно, це ніколи не станеться.