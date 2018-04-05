Британські спецслужби знайшли у РФ лабораторію, в якій виготовили "Новічок", - ЗМІ

Британські спецслужби вважають, що змогли встановити місце, де була виготовлена нервово-паралітична речовина "Новічок", яку застосували у Солсбері.

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерело в британському уряді.

"Міністри й спецслужби змогли ідентифікувати місце походження "Новічка", використовуючи науковий аналіз і дані розвідки через декілька днів після спроби вбивства Сергія й Юлії Скрипаль минулого місяця", - зазначається у повідомленні.

Йдеться про таємну лабораторію в Росії, де була виготовлена нервово-паралітична речовина групи "Новічок".

Зазначається, що Велика Британія знала про існування цього об'єкта ще перед атакою 4 березня.

"Ми знали до моменту першого засідання надзвичайного комітету Cobra, що з великою вірогідністю (ця речовина - ред.) з Росії", - заявило джерело видання в уряді.

Як повідомлялося, 4 березня у британському місті Солсбері був отруєний колишній подвійний агент, екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що відповідальність за отруєння, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що потерпілі були отруєні нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок", розробленою ще в СРСР.

Близько 30 країн, а також НАТО вирішили вислати російських дипломатів у відповідь на застосування Росією бойової хімічної речовини Британії.

Пізніше у Британії визнали, що зв'язок "Новічка" з РФ був встановлений не лабораторним шляхом.