До регіональних управлінь поліції передали патрульні катери вітчизняного виробництва

10 патрульних та багатофункціональних катерів вітчизняного виробництва та більше 100 автомобілів Президент України Петро Порошенко передав до дев'яти регіональних управлінь поліції, повідомляє Національна поліція України на офіційній сторінці у Facebook.

За словами Президента України Петра Порошенка, Нацполіція поступово розвивається в європейську структуру, яка має надавати і вже надає якісний правоохоронний сервіс.

«Хочу подякувати кожному українському поліцейському, який в дуже непростих умовах, з ризиком для здоров’я та життя, інколи не менше, аніж наші воїни на фронті, сьогодні захищає мир та спокій України. Ви маєте заслужену довіру українського народу, ви є символом реформ і змін. Велика подяка вам за це», – наголосив Президент України.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв висловив вдячність Президенту України Петру Порошенку та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за допомогу та підтримку, яка надається українській поліції.

«Сьогодні направляємо на бойове чергування десять катерів. Запевняємо вас, що особовий склад поліції докладе максимум зусиль для того, щоб наші громадяни в кожному місті, містечку та селі бачили, що поліція є, щоб вони покладались тільки на нас. Сподіваюся, що у найближчому майбутньому ми зберемося на такий урочистий захід, де будемо презентувати інші наші надбання», – зазначив глава Нацполіції.