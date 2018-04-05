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Дочка Скрипаля відмовилася від допомоги посольства РФ

5 квітня, 2018 - 20:19
Фото Reuters

Дочка екс-розвідника Сергія Скрипаля Юлія відмовилася від запропонованої допомоги з боку посольства Російської Федерації.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії, передає Reuters

Вказується, що Юлії Скрипаль була запропонована консульська допомога Росії, але вона відмовилася нею скористатися.

"Ми передали Скрипаль пропозицію посольства Росії щодо консульської допомоги. Скрипаль тепер може вибрати, коли слід прийняти цю пропозицію, але сьогодні вона цього не зробила", - сказали в міністерстві закордонних справ Британії.

Нагадаємо, що у справі Скрипаля всі дороги ведуть до РФ, - британський міністр.

Джерело: День

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