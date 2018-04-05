Допит Савченко на поліграфі скасували через процесуальні порушення

У Київському інституті судових експертиз завершилася психофізіологічна експертиза нардепа Надії Савченко. Сам допит із застосуванням поліграфа, на проведенні якого наполягала прокуратура, не відбувся, передає "112 Україна".

Як стало відомо, Савченко не погодилася на допит, оскільки не було узгоджено всі процесуальні питання. Зокрема, адвокати нардепа повідомили, що їм не дозволили ознайомитися з матеріалами справи, через що вони не могли підготуватися до допиту.

Як наслідок, сьогодні було проведено тільки дослідження психологічного стану Савченко, яке тривало близько години в закритому форматі. Допит, обіцяє сторона захисту, може бути проведено наступного разу, коли буде узгоджено всі процесуальні моменти.

Нагадуємо, сьогодні Надія Савченко мала пройти повну психофізіологічну експертизу, в тому числі допит із застосуванням поліграфа, в рамках справи про підготовку теракту в залі Верховної Ради. Її сестра Віра Савченко раніше заявила, що експертиза є спробою прокуратури змусити Савченко "дати свідчення проти самої себе", позаяк без цього справа "розсипається, як пісок".

Народного депутата Надію Савченко підозрюють у підготовці терактів у Верховній Раді та урядовому кварталі. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що має всі докази того, що Савченко планувала озброєний державний переворот, який призвів би до масових жертв серед мирного населення. Крім того, її підозрюють у спільній з Рубаном підготовці замаху на президента України Петра Порошенка.

22 березня Верховна Рада України дозволила притягти нардепа Савченко до кримінальної відповідальності, а наступного дня, 23 березня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжним заходом арешт без права внесення застави терміном на два місяці.