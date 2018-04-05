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Джима виборола "срібло" на чемпіонаті світу з біатлону серед військових

5 квітня, 2018 - 17:07
Фото: zik.ua

На 54-му чемпіонаті світу з лижних видів спорту серед військовослужбовців в австрійському Хохфільцені завершився жіночий спринт.

Срібним призером гонки на 7,5 км з двома вогневими рубежами стала олімпійська чемпіонка українка Юлія Джима, поступившись переможниці німкені Франциска Хільдебранд 32,5 секунди, повідомляє Укрінформ.

Ірина Варвинець показала 6-й результат, Марія Кручова - 21-й, Валерія Дмитренко - 22-й.

У чоловічому спринті на 10 км переміг швейцарець Беньямін Вегер.

 "Срібло" дісталося Андрію Расторгуєву з Латвії, "бронза" - австрійцю Домініку Ландертінгер.

Кращим серед українських біатлоністів став Руслан Ткаленко, який фінішував на 8-й позиції. Сергій Семенов - 13-й, Артем Прима - 19-й, Артем Тищенко - 44-й.

У командному заліку спринта чоловіча та жіноча збірні України посіли треті місця.

Нагадаємо, що українка Єлістратова здобула "золото" Кубка Африки.

Джерело: Укрінформ

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