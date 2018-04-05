Екс-президента Бразилії засуджено до 12 років ув'язнення за корупцію

Екс-президент Бразилії засуджений до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції. Відповідну постанову було прийнято в ніч на четвер, 5 квітня, шістьма голосами проти п'яти. В результаті Лулі не вдалося домогтися нової відстрочки виконання вироку, повідомляє DW.

Минулого тижня Верховний суд знову відхилив апеляцію Лули проти винесеного йому вироку. У той же час судді надали йому відстрочку від арешту до середи. Тепер суд повинен вирішити, чи може Лула залишатися на свободі до тих пір, поки він не вичерпає всі правові можливості.

Винесена нині постанова, однак, означає, що Лула може бути заарештований вже у найближчі дні.

Ухваленню цього рішення передували 10-годинні суперечки в суді: п'ятеро суддів були за відстрочку приведення вироку у виконання, а п'ятеро інших - проти. Чашу терезів схилив голос голови суду Кармен Лусії. Вона заявила, що подібні відстрочки можуть призвести до безкарності.

Лула да Сілва відкидає висунуті проти нього звинувачення і заявляє, що судовий процес - це спроба не допустити висунення його кандидатури на президентських виборах 2018 року. Згідно з опитуваннями, Лула став би фаворитом на цих виборах. Він уже правил Бразилією в 2003 - 2010 роках. У роки його правління Бразилія переживала економічний бум, уряд запустив програми по боротьбі з бідністю і на підтримку сільськогосподарської реформи.

Лула да Сілва і раніше користувався величезною популярністю у частини населення. Бразильський народ так само розколотий в своєму ставленні до екс-президента, як і члени Верховного суду.

Нагадаємо, вчора, напередодні оголошення вироку, до 20 тисяч осіб вийшли на вулиці найбільшого міста країни Сан-Паулу, а також ще кілька тисяч жителів Ріо-де-Жанейро й інших невеликих міст, вимагаючи тюремного ув'язнення для екс-президента.

Як відомо, Лула да Сілва фігурує у п'яти кримінальних справах, пов'язаних з корупцією. Якщо він буде визнаний винним за підсумками хоч би однієї зі справ, він втратить право претендувати на виборні посади.