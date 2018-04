Facebook обмежить додаткам доступ до даних користувачів

У Facebook заявили про рішення щодо обмеження доступу сторонніх додатків до даних користувачів, якими ті діляться в подіях і групах. Про це повідомили в офіційному прес-центрі соціальної мережі Facebook.

«З сьогоднішнього дня програми, що використовують програмний інтерфейс Facebook, не зможуть отримати доступ до списку гостей або повідомлення в групі події. В майбутньому лише додатки, які ми підтверджуємо і які погодилися зі строгими правилами отримуватимуть доступ до події », - йдеться в тексті повідомлення.

Відзначається, що аналогічна міра буде також поширена на групи, в які входять користувачі. Також для додатків буде заборонений доступ до інформації, яка стосується релігійних і політичних поглядів користувачів, статусу їхніх стосунків, списку друзів і інших особистих даних.

Нагадаємо, засновник і очільник найбільшої соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг опублікував у національних газетах Британії вибачення за скандал з витоком даних користувачів. Текст вибачення розміром на цілу шпальту вийшов у недільних випусках таких газет як The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express і Sunday Telegraph.

Повідомлялося, що правління британської консалтингової компанії Cambridge Analytica, яку звинувачують у зловживанні даними 50 млн користувачів Facebook, відсторонило генерального директора Александра Нікса.

Днями компанія Facebook визнала недоліки у гарантіях приватності даних своїх користувачів та пообіцяла виправити ситуацію у найближчі тижні.

Читайте більше в ексклюзивному матеріалі "Дня" "Крок до безпеки".