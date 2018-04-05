Головні події матчів 1/4 Ліги Чемпіонів

Відбулися матчі 1/4 Ліги Чемпіонів. Чим ближче фінал тим смачнішими стають поєдинки. Величезна увага у любителів футболу викликав матч Ювентус-Реал (матч дивилося більше 400млн). Вболівальники незважаючи на дощ в Турині заповнили «Альянц Стадіум» повністю. Перед матчем в інтерв'ю Луїджі Буффон 40-річний італійський воротар поділився з журналістами, що зустріч з "Реалом" і Роналдо заважає йому спати. Вже на 3 хвилині матчу "Реал" (Мадрид) відкрив рахунок кинджальним ударом Кріштіано Роналдо встановив новий рекорд ЛЧ, забивши в десяти матчах поспіль. Ювентус на полі виглядав, як рівний суперник іспанцям, але щось не вистачило команді щоб забити гол. Післе перерви на 64 хв. той же Роналдо забив фантастичний м'яч (через себе ножицями з висоти більше 2 м). Цей гол оцінили навіть глядачі на стадіоні в Турині аплодуючи португальцю стоячи. Після цього неприємності посипалися на "Юве" одна за одною: видалення Дібали, ще один гостьовий гол від Марселу. "Реал" планомірно оформляв вихід в півфінал - навіть з урахуванням дискваліфікації Рамоса, який пропустить матч-відповідь, складно уявити, що туринці відіграють в гостях три м'ячі.

У паралельному матчі в цей день "Сивілія" приймала "Баварію" і поступилася 1-2 (31 'хв Сарабія П., Навас Х. автогол, Алькантара Т. 68хв.).

Наступного дня Ліги чемпіонів зустрічалися, "Барселона - Рома" і "Ліверпуль-Манчестр Сіті". Вболівальники і журналісти чекали " відповідь Чемберлену " в іншому іспано-італійському протистоянні від конкурента з "Барси". Але в першому таймі "Барселона" повела в рахунку завдяки автоголу (Де Россі 38 хв).

В Англії до перерви Ліверпуль розніс " Манчестер Сіті" 3-0 (Салах.М. 12 хв., Окслейд-Чемберлен А. 21 хв., Мане С.31 хв.). Можливо на матч вплинуло те, що вболівальники "Ліверпуля" закидали автобус "Манчестер Сіті" банками і пляшками, коли він під'їжджав до стадіону "Енфілд" розбивши при цьому скло. Після перерви в англійському протистоянні рахунок не змінився. Можливо це був найчорніший день в цьому сезоні для підопічних Гвардіоли, але крапку ставити рано поки не відбудеться матч-відповідь. У Барселоні на "Камп Ноу" після перерви "Рома" ще раз забила автогол (Манолас К. 55хв.) .В цьому розіграші ЛЧ суперники " Барси " забили вже 4 автоголи більше тільки Мессі Л. забив 6 голів. За "блаугранас " забили ( Піке Ж.59 хв. і Суарес Л.87 хв.) "Рома" розписалася голом у воротах " Барселони" на 80 хв. (Джеко Е.)

Остаточний рахунок матчу 4-1 на користь " Барси".

Настають великі зміни в дортмундської "Боруссії", як повідомляє Bild на трансфер може бути виставлений український нападник Андрій Ярмоленко. Українець грає за клуб з 2017 р провів у складі німецького клубу 26 матчів, забивши в них 7 м'ячів і зробивши 3 результативні передачі. За інформацією джерела, також керівництво клубу планують розлучитися з Нурі Шахіном, Александером Ісаком, Джеремі Толяном і Еріком Дурмом. Зараз Ярмоленко після отримання травми в кінці січня не грає, точна дата реабілітації поки невідома. У цьому сезоні "Боруссія" після 28 турів займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

Борис БОЕР