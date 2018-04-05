Гриневич розповіла, що зміниться для учнів шкіл з 1 вересня

На створення освітнього простору у початковій школі, де з 1 вересня навчання здійснюватиметься за новим стандартом, держава виділить субвенцію у розмірі майже мільярд гривень.

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час освітньої панелі розширеної урядової наради у Вінниці, повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

"Вчора уряд прийняв постанову, що регулює використання освітньої субвенції на Нову українську школу. 998,7 млн, тобто майже мільярд гривень, з цієї субвенції піде саме на створення нового освітнього простору. Постановою передбачено, що 40% цієї суми піде на закупівлю дидактичних матеріалів для 1 класу. Ще 40% коштів буде спрямовано на закупівлю сучасних меблів для початкових класів НУШ. Та 20% субвенції має бути використано на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів НУШ", - сказала Гриневич.

Вона додала, що ці кошти можна буде використати лише на засадах співфінансування з місцевих бюджетів.

Міністерство розробило методичні рекомендації, яким чином має бути влаштований освітній простір у Новій українській школі. Зокрема, має бути 8 навчальних осередків: навчально-пізнавальної діяльності (з партами/столами); змінні тематичні осередки (дошки/фліп-чарти/стенди для діаграм з ключовими ідеями); гри (настільні ігри, інвентар для рухливих ігор); художньо-творчої діяльності (полички для зберігання приладдя та стенд для змінної виставки дитячих робіт); куточок живої природи для проведення дослідів (пророщування зерна, спостереження та догляд за рослинами, акваріум); відпочинку (з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами, подушками з м'яким покриттям); дитяча класна бібліотечка; осередок вчителя (стіл, стілець, комп’ютер, полиці/ящики, шафи для зберігання дидактичного матеріалу тощо).

У цих рекомендаціях також є застереження щодо безпеки, зовнішнього вигляду та мобільності обладнання.