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Ігор Сікорський був гордий, що народився в Києві, - син винахідника

5 квітня, 2018 - 18:51
Ігор Сікорський з сином Сергієм. Фото з особистого архіву Сергія Сікорського

93-річний син видатного винахідника, екс-віце-президент, а нині консультант всесвітньо відомої компанії Sikorsky Aircraft Сергій Сікорський розповів, що їхня сім’я стежить за увічненням пам’яті Ігоря Сікорського в Україні.

Про це йдеться в інтерв’ю з сином винахідника.

«Ми дуже раді, що в Україні є багато людей, які пишаються, що Ігор Іванович народився і навчався у вашій столиці. Я прекрасно пам’ятаю, що батько був гордий, що народився в Києві, і неодноразово це підкреслював», – підкреслив Сергій Сікорський, коментуючи перейменування аеропорту «Київ» (Жуляни) на честь його батька.

Нагадаємо, що Київський аеропорт "Жуляни" перейменували на честь Сікорського.

Джерело: День

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