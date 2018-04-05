Ігор Сікорський був гордий, що народився в Києві, - син винахідника

93-річний син видатного винахідника, екс-віце-президент, а нині консультант всесвітньо відомої компанії Sikorsky Aircraft Сергій Сікорський розповів, що їхня сім’я стежить за увічненням пам’яті Ігоря Сікорського в Україні.

Про це йдеться в інтерв’ю з сином винахідника.

«Ми дуже раді, що в Україні є багато людей, які пишаються, що Ігор Іванович народився і навчався у вашій столиці. Я прекрасно пам’ятаю, що батько був гордий, що народився в Києві, і неодноразово це підкреслював», – підкреслив Сергій Сікорський, коментуючи перейменування аеропорту «Київ» (Жуляни) на честь його батька.

Нагадаємо, що Київський аеропорт "Жуляни" перейменували на честь Сікорського.