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Іспанія планує підписати угоду з Британією щодо Гібралтару до жовтня

5 квітня, 2018 - 13:40
Фото Reuters

Іспанія сподівається підписати двосторонню угоду з Британією щодо Гібралтару до жовтня, щоб не перешкоджати угоді про перехідний період Brexit.

Переговори між Лондоном і Мадридом ведуться з січня. Про це заявив глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс, повідомляє Reuters.

Команди іспанських і британських державних службовців вже провели кілька зустрічей в обох країнах.

Гібралтар повинен вийти з ЄС разом з Великою Британією, хоча 96% населення території проголосували за те, щоб залишитися в блоці на референдумі 2016 року. Гібралтар прагне зберегти вільний рух людей через кордон з Іспанією.

«Події розвиваються добре, тому ми хочемо бути оптимістичними», - заявив Дастіс.

І Великобританія, і ЄС сподіваються укласти угоду щодо умов виходу країни з блоку до жовтня.

Дастіс висловив надію, що двостороння угода щодо Гібралтару може бути підписана до жовтня і буде частиною остаточної угоди, яке, як очікується, також стане основою для майбутніх торговельних відносин між ЄС та Сполученим Королівством.

«Наше прагнення полягає в тому, що двостороння угода може бути підписана одночасно з основною угодою», - сказав він.

Джерело: День

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