Команда Мюллера допитує російських олігархів

Команда спецпрокурора США по Росії Роберта Мюллера, який веде справу про можливе втручання Москви в американські вибори в 2016 році, допитує в'їжджаючих у країну російських олігархів. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела, обізнані про хід розслідування.

Команда спецпрокурора Мюллера допитала вже мінімум двох російських олігархів.

Одного з бізнесменів зупинили в аеропорту в Нью-Йорку, куди той прилетів на приватному літаку, поставили йому ряд питань щодо можливого фінансування передвиборної кампанії Дональда Трампа, і оглянули його електронні пристрої.

Другого олігарха допитали при в'їзді в США, інших подробиць щодо цього допиту не повідомляється.

Ще одного російського бізнесмена слідчі попросили поспілкуватися з ними без офіційного запиту.

Імена олігархів не розкриваються. В усіх випадках команда Мюллера перевіряла, чи могли російські олігархи прямо або опосередковано фінансувати виборчу кампанію Дональда Трампа.

Телекомпанія CNN відзначає, що за законами США іноземні громадяни не можуть безпосередньо фінансувати американські політичні кампанії, але є кілька схем, що дозволяють обійти цей закон. Інвестиції в компанії або неурядові центри, які підтримують кандидатів і перерахування коштів формальним фінансовим донорам в особі громадян США, - схеми, в які, як повідомляє CNN, могли бути залучені російські бізнес-еліти.

Телекомпанія також наводить дані американської неурядової організації Center for Responsive Politics, згідно з якими Трамп привернув 333 млн доларів на свою президентську кампанію. Його інавгураційний комітет зібрав рекордні 106,8 млн на урочистості з нагоди його вступу на посаду. Це вдвічі більше, ніж у будь-якого з його попередників, при цьому невідомо, на що пішли ці кошти, підкреслили в CNN.

Повідомлялося, що спецпрокурор по Росії Роберт Мюллер зібрав докази організації каналу зв'язку між Кремлем і Дональдом Трампом. Зустріч представників Кремля і Трампа відбулася на Сейшелах. Повідомлялося також, що канал зв'язку з Москвою Трамп нібито намагався налагодити перед інавгурацією, а зустріч на Сейшельських островах допоміг організувати лівано-американський бізнесмен Джордж Надер.

Раніше також повідомлялося, що у таємному дорученні, виданому заступником міністра юстиції США Родом Розенстіном, передбачені повноваження спеціального прокурора Роберта Мюллера розслідувати роботу Пола Манафорта на уряд України.

Відомо, що Манафорт працював як політичний консультант колишнього президента України Віктора Януковича, якого спеціальний прокурор називає «підтримуваним Росією українським політиком». Манафорт також вів справи із впливовим російським олігархом.