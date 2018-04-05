Китай вимагає посередництва СОТ у суперечці зі Штатами

Китай вимагає від Світової організації торгівлі (СОТ) посередництва у врегулюванні суперечки зі США, що склалася в результаті запровадження Штатами мит на імпорт сталі та алюмінію.

Про це у четвер повідомляє DW.

"Міністерство торгівлі Китаю у своїй скарзі до СОТ заявило, що запроваджені США мита є вираженням протекціоністської торговельної політики Вашингтона і порушують "правила недискримінації в багатосторонній торговельній системі". А тому Пекін просить СОТ про організацію арбітражу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що США відкидають скарги Китаю, називаючи їх "необгрунтованими". В офісі торговельного представника США заявили, що правило СОТ, на яке посилається Пекін, до запроваджених США мит застосовуватися не може. Причиною у Вашингтоні називають те, що мита Штатів націлені на "посилення національної безпеки, яку послаблює імпорт сталі та алюмінію" до країни.