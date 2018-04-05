У вас є тільки один спосіб переконати інших - вислухати їх.
Джордж Вашингтон, американський державний діяч, перший всенародно обраний президент США

Китай вимагає посередництва СОТ у суперечці зі Штатами

5 квітня, 2018 - 21:52
Фото: iInsider

Китай вимагає від Світової організації торгівлі (СОТ) посередництва у врегулюванні суперечки зі США, що склалася в результаті запровадження Штатами мит на імпорт сталі та алюмінію.

Про це у четвер повідомляє DW.

"Міністерство торгівлі Китаю у своїй скарзі до СОТ заявило, що запроваджені США мита є вираженням протекціоністської торговельної політики Вашингтона і порушують "правила недискримінації в багатосторонній торговельній системі". А тому Пекін просить СОТ про організацію арбітражу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що США відкидають скарги Китаю, називаючи їх "необгрунтованими". В офісі торговельного представника США заявили, що правило СОТ, на яке посилається Пекін, до запроваджених США мит застосовуватися не може. Причиною у Вашингтоні називають те, що мита Штатів націлені на "посилення національної безпеки, яку послаблює імпорт сталі та алюмінію" до країни.

Джерело: Deutsche-Welle

Більше новин

Розенко розказав про переваги монетизації пільг на проїзд
На Волині страйкують шахтарі через невиплату зарплати
Ремонт тепломереж у Києві обійдеться бюджету в 4 млрд гривень, - Кличко
Трюдо: Канада готова до обговорення нових санкцій проти РФ
Литва підписала нову газову угоду зі США
ЄБРР хоче цьогоріч реалізувати в Україні 25-30 нових проектів фінансування

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 