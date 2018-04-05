Манафорт схвалив "чорні операції", щоб допомогти Януковичу

Колишній керівник президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт санкціонував секретну діяльність ЗМІ та від імені Януковича за участю технології «black ops», «розмістив» статті в Wall Street Journal і на американських веб-сайтах і проводив анонімні брифінги, спрямовані проти Хілларі Клінтон.
Про це йдеться в розслідуванні The Guardian.
«Проект був покликаний підвищити репутацію тодішнього лідера України Віктора Януковича. Це було частиною багатомільйонного лобіювання зусиль Манафорта від імені уряду Януковича», - пише видання.
Відзначається, що стратегія включала:
• Пропозицію переписати записи в Вікіпедії, щоб очорнити ключового опонента тодішнього українського президента.
• Створення підробленого «thinktank» у Відні для розповсюдження точок зору, що підтримують Януковича.
• Бліцкриг в соціальних мереж, націлений на цільову аудиторію в Європі і США.
• Проведення брифінгу журналістів з правого сайту Breitbart, щоб критикувати Клінтон, коли вона була держсекретарем США.
«Стратегія Манафорта в Україні передбачала подальші спроби Кремля і його фабрики тролів використовувати Twitter і Facebook, щоб дискредитувати Клінтон і допомогти Трампу виграти вибори в 2016 році в США», - підкреслює ЗМІ.