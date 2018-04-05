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Мін'юст: Україна повністю виконала всі зобов'язання за рішеннями ЄСПЛ за 2017 рік

5 квітня, 2018 - 16:35
Фото з архіву "Дня"

Україна повністю виконала свої зобов'язання за рішеннями Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

Як повідомляє Мін'юст, Україна, увійшовши до складу Ради Європи. відкрила громадянам доступ до ЄСПЛ, і взяла на себе зобов'язання забезпечувати виконання рішень суду, в тому числі і по виплатах заявникам справедливих сатисфакції.

Виконання цих зобов'язань зіткнулося з деякими труднощами в силу ряду причин - частина заявників не подала інформації для переказу коштів на відповідний банківський рахунок, деякі проживають на тимчасово окупованих територіях. Крім того в ряді випадків суд приєднав до одного рішення велику кількість заяв різних громадян, що ускладнювало виконання зобов'язань та підготовку звітів для Комітету міністрів Ради Європи.

Тим не менш, на поточний момент Україна повністю завершила виконання всіх зобов'язань за рішенням ЄСПЛ, які набрали чинності до 31 грудня 2017 року. Заборгованостей по відповідній бюджетній програмі немає.

Джерело: День

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