На набережній в Одесі встановили пам’ятник мрійнику

На набережній Одеси встановили пам’ятник мрійнику в межах проекту “Місто скульптур”.

Як повідомив засновник соціальної платформи “Добра справа” Анатолій Кавун, автором скульптури “Одеський мрійник” став Серафим Чаркін, передає Рубрика.

“Майже все, створене в нашому світі, це мрії різних людей, великі чи малі, але саме вони ведуть за собою мільйони по всьому світу. Так колись в мріях про красиве місто, з’явився проект “Місто скульптур” і так, в його рамках, скульптор Серафим Чаркін запропонував створити образ мрійника… І, напевно, зовсім не випадково море, на його думку, стало ідеальним місцем, для тепер уже нашого з вами мрійника… Давайте мріяти разом, адже наше місто не тільки прекрасне, а й сповнене творчих людей, мріям яких іноді лише потрібно трохи допомогти, щоб вони стали нашим спільним надбанням”, – написав Кавун.

Проект “Місто скульптур” створила соціальна платформа “Добра справа”.

Наразі він реалізується за кошти міського конкурсу проектів, а в майбутньому активісти розраховують на підтримку меценатів.