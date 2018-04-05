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На Волині страйкують шахтарі через невиплату зарплати

5 квітня, 2018 - 12:46

На шахті №9 "Нововолинська" відучора триває страйк гірників - вони відмовляються спускатися в забій, поки їм не виплатять заборговану від лютого зарплатню. Про це повідомляє у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Продовжується акція протесту гірників шахти №9 "Нововолинська". Сьогодні шахтарі першої зміни також відмовились приступати до роботи, доки не буде погашено 100% заборгованості із заробітної плати за лютий", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, гірники стверджують, що в березні видобули вугілля на 15,6 млн грн, а місячний фонд зарплати складає 8 млн грн. Відповідальність за невиплату зарплати вони покладають на генерального директора ДП “Волиньвугілля” Андрія Пилипюка.

Джерело: День

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