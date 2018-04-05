НАСА відправить на Марс крилатих роботів-розвідників

Фахівці НАСА планують відправити на Марс крилатих роботів-розвідників власної розробки. Їх назвали «марсіанськими бджолами», повідомляється на офіційному сайті Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору nasa.gov.

Вони призначені для отримання даних про атмосферний тиск і взяття зразків реголіту на Червоній планеті.

Інша назва «марсіанських бджіл» - аерокосмічна конструкція з махаючими крилами (в оригіналі - Flapping wing aerospace architectures).

Розробники припускають, що роботи будуть діяти групами і періодично повертатися для підзарядки на пересувну базу - марсохід.

Зараз фахівці працюють над технічною реалізацією проекту. Зокрема, вони планують використовувати вакуумну камеру, щоб вивчити аеродинаміку літаючих роботів в умовах марсіанської атмосфери.

За словами фахівців, попередні дослідження показали, що механізм, який імітує джмеля з крилами цикади, створить достатню підйомну силу для польоту.

При цьому розробники збираються мінімізувати витрати енергії, встановивши пружини біля основи крил.

Крім того, якщо один робот впаде, інші «бджоли» зможуть підняти його і перенести до бази.

Повідомляється, що дослідники, включаючи групу з Японії та групу з США, щойно отримали 125 тисяч доларів США в рамках Інноваційної ініціативи Advanced Concepts NASA (NIAC) для подальшого розвитку своїх ідей.