У вас є тільки один спосіб переконати інших - вислухати їх.
Джордж Вашингтон, американський державний діяч, перший всенародно обраний президент США

НАТО буде уважно стежити за військовими навчаннями РФ у Балтійському морі, - Столтенберг

5 квітня, 2018 - 11:05
Фото Reuters

НАТО буде уважно стежити за поточними військовими навчаннями Росії в Балтійському морі, які триватимуть три дні поблизу узбережжя Латвії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Deutsche Welle.

Через російські навчання, як розпочалися в середу, Латвія змушена була частково закрити свій комерційний повітряний простір.

"Ми не хочемо нової гонки озброєнь, тому ми зосереджені на тому, як ми можемо реагувати твердим, надійним, передбачуваним, але також співмірним та оборонним шляхом", - сказав Столтенберг.

"Ми не хочемо нової холодної війни", - додав генсек НАТО.

Як відомо, 4-6 квітня Військово-морські сили Росії проведуть тренувальні пуски ракет над латвійською ексклюзивною економічною зоною в Балтійському морі.

Більше новин

Мін'юст: Україна повністю виконала всі зобов'язання за рішеннями ЄСПЛ за 2017 рік
У Берліні українська горілка отримала золоту медаль на міжнародному конкурсі
В ООН закликали Угорщину покінчити з мовою ненависті політиків на адресу меншин
У Румунії внаслідок падіння автобусу у річку загинули 9 людей
Іспанія планує підписати угоду з Британією щодо Гібралтару до жовтня
Уряд Австрії планує заборонити носити хіджаб дівчаткам до 10 років

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 