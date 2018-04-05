НАТО буде уважно стежити за військовими навчаннями РФ у Балтійському морі, - Столтенберг

НАТО буде уважно стежити за поточними військовими навчаннями Росії в Балтійському морі, які триватимуть три дні поблизу узбережжя Латвії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Deutsche Welle.

Через російські навчання, як розпочалися в середу, Латвія змушена була частково закрити свій комерційний повітряний простір.

"Ми не хочемо нової гонки озброєнь, тому ми зосереджені на тому, як ми можемо реагувати твердим, надійним, передбачуваним, але також співмірним та оборонним шляхом", - сказав Столтенберг.

"Ми не хочемо нової холодної війни", - додав генсек НАТО.

Як відомо, 4-6 квітня Військово-морські сили Росії проведуть тренувальні пуски ракет над латвійською ексклюзивною економічною зоною в Балтійському морі.