ООН: У Сирії залишилося два об'єкти виробництва хімзброї

Представник ООН з питань роззброєння Томас Маркрам закликав членів Радбезу створити орган для покарання причетних до застосування хімзброї в Сирії. Про це повідомляє Центр новин ООН.

«Нові твердження про застосування в Сирії хімічної зброї ще раз свідчать про необхідність єдиного підходу і консенсусу в тому, що стосується механізму щодо виявлення винних», - сказав він.

Маркрам нагадав, що експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) виявили докази використання хімічної зброї, а саме нервово-паралітичного агента зарин, в ході нападу 4 квітня в Хан-Шейхуні. Сьогодні із Сирії продовжують надходити повідомлення про використання токсичних речовин у ході бойових дій, зазначив він.

Маркрам підкреслив, що Генеральний секретар ООН неодноразово закликав покінчити з безкарністю, визначити винних у застосуванні хімічної зброї та залучити їх до відповідальності.

«Дозвольте мені скористатися цією можливістю і знову заявити, що сьогодні вкрай необхідно, щоб Рада Безпеки проявивши єдність - так, як вона зробила це під час прийняття резолюції 2118 (2013) щодо Спільної місії ОЗХЗ - ООН і самого Спільного механізму з розслідування», - сказав представник ООН.

За його словами, нині тривають зусилля зі знищення двох об'єктів з виробництва хімічної зброї в Сирії, що залишилися. Цей процес триватиме два-три місяці і проходитиме під контролем з боку ОЗХЗ.

Як відомо, навесні 2014 року було створено Місію ОЗХЗ по встановленню фактів застосування хімічної зброї. Саме вона констатувала кілька випадків застосування небезпечних хімікатів як зброї в ряді населених пунктів Сирії, в тому числі використання сірчистого іприту в Умм-Хоше і зарину в Хан-Шейхуні. Слідом за цим було засновано Спільний механізм, якому було доручено встановити причетних до інцидентів із застосуванням хімічної зброї в Сирії, про які повідомляли інспектори ОЗХЗ. Однак у листопаді 2017 року Рада безпеки не змогла домовитися про продовження його мандата. Російська делегація наклала вето на відповідну резолюцію, мотивуючи своє рішення неефективністю роботи Механізму.

Зараз Місія ОЗХЗ по встановленню фактів продовжує свою роботу в Сирії. Вона розслідує нові повідомлення. Однак, як нагадав представник Секретаріату ООН, члени цієї Місії не уповноважені виявляти причетних до того чи іншого інциденту.