Полтавцям показали чорно-білі світлини Авдіївської промзони

У Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка стартувала виставка українського журналіста, військового фотографа, громадського діяча Олеся Кромпляса «PROMKA». Мета фотопроекту – нагадати українцям і світовій спільноті, що в Україні триває війна з російським агресором, що майже кожного дня гинуть наші військовослужбовці.

Автор світлин об'їздив зону бойових дій як військовий журналіст. Про знімки говорить, що вони зроблені наприкінці 2016 року в найбільш напружені моменти українсько-російського протистояння. «Представлені фото – це фото місцевості, на якій точаться бойові дії. Люди, зображені на них, – це переважно ті, чиї історії мене найбільше вразили. Це не постановчні кадри. Вони несуть ту правду про події, які відбуваються в Авдіївці, зокрема як наші бійці захищають свої позиції, у яких умовах вони живуть, воюють та борються за нашу незалежність», – зазначив Олесь Кромпляс.

Усі світлини, а їх близько п’ятдесяти, чорно-білі. На думку фотографа, колір відволікав би від суті, до того ж, саме чорно-білі тони найкраще передають події, зображені на світлинах, та українських героїв, котрі щодня в нелюдських умовах, під постійними обстрілами виконують свій обов’язок, захищаючи територіальну цілісність країни й українську державність.

Фотовиставка «PROMKA» побувала вже у багатьох куточках України й за межами нашої держави. До Полтави проект потрапив завдяки активістам ГО «Команда небайдужих».

Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір благословив присутніх. Владика Федір, який є співзасновником благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих», разом з волонтерами неодноразово бував у зоні бойових дій на сході нашої країни, тому на власні очі бачив найстрашніші прояви цієї неоголошеної війни. Про виставку говорить: «Світлини вражають. Вони передають антураж війни — розвалини будівель, пробоїни від мін. Тобто підкреслюють, що війна – одна з найжахливіших речей, які придумала людина, щоб реалізовувати свої амбіції. Окремо вражають бійці. На світлинах видно їхню втому, водночас за втомою й адреналіном – людські обличчя. Бажання миру, бажання повернутися додому, прагнення захистити дітей, онуків і правнуків від цього жахіття. Кожна фотографія має свою історію, яку ми «читаємо» без слів».

Фотовиставка «PROMKA» триватиме до чотирнадцятого квітня.

Богдан Проскуров, Полтава, фото автора