Порошенко: АТО на Донбасі закінчиться у травні

Президент Петро Порошенко заявив, що АТО на Донбасі закінчиться в травні 2018 року і її буде переведено на інший формат. Про це український лідер заявив у Вінниці на виступі на розширеній урядовій нараді з питань децентралізації та регіонального розвитку, передає "112 Україна".

"Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни відповідно до ухваленого закону, парламент підтримав мій законопроект про реінтеграцію Донбасу. Ми запроваджуємо абсолютно нові та більш ефективні заходи із застосуванням Збройних сил, розширенням наших оборонних можливостей і робимо це, тому що ми бачимо різке зростання рівня загрози на сході нашої держави. Порох треба тримати сухим", - заявив Порошенко.

Президент додав, що війна закінчиться нашою перемогою.