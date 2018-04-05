Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону "Про дипломатичну службу". За прийняття відповідного законопроекту №7322 в цілому проголосувало 276 депутатів за мінімально необхідних 226, повідомляє Укрінформ.

Чинний закон про дипслужбу був прийнятий ще у вересні 2001 року.

Новелами у законопроекті є положення, що стосуються підходів до професійного навчання посадових осіб дипломатичної служби у галузевому закладі післядипломної освіти, врегулювання питання перебування посадових осіб дипломатичної служби у розпорядженні Міністерства закордонних справ України перед направленням у довготермінове відрядження для професійної підготовки та після завершення такого відрядження.

Під час обговорення законопроекту міністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив, що вперше на законодавчому рівні цей закон вводить обов’язковість ротації посадових осіб дипломатичної служби. "Посадові особи дипломатичної служби підлягають ротації і направляються у довготермінове відрядження з урахуванням рівня їхньої професійної компетентності, службової необхідності. Участь посадових осіб дипломатичної служби у ротації є обов'язковою умовою проходження ними дипломатичної служби", - йдеться у законі.

Рада визначила, що міністр закордонних справ очолює Міністерство закордонних справ, здійснює керівництво діяльністю органів дипломатичної служби, затверджує структуру органів дипломатичної служби, а також виконує інші функції. Законом визначається специфіка оплати праці, соціального та медичного забезпечення працівників дипломатичної служби.

Згідно з пояснювальною запискою законопроекту в редакції, поданій президентом, реалізація положень закону потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України на рівні 62,6 млн гривень.

У системі органів і посадових осіб дипслужби визначається, що державний секретар Міністерства закордонних справ України забезпечує діяльність органів дипломатичної служби та відповідно до затвердженої міністром структури органів дипломатичної служби затверджує їх штатні розписи та кошторис.

Законом також визначається, що Надзвичайний і Повноважний Посол України є вищим офіційним представником України, який здійснює загальне керівництво, координацію та контроль за діяльністю посадових осіб та інших працівників Посольства, керівників інших закордонних дипломатичних установ України у державі акредитації, а також посадових та інших осіб, членів делегацій України, які перебувають у цій державі з метою виконання посадових або службових обов'язків. Водночас згідно з рішенням Ради міністр вносить Президентові подання про призначення послів, представників при міжнародній організації, голів місій при міжнародній організації після проведення консультацій у профільному комітеті Верховної Ради України.