Ремонт тепломереж у Києві обійдеться бюджету в 4 млрд гривень, - Кличко

Першочергові заходи з ремонту тепломережі обійдуться київському міському бюджету в 4 млрд гривень. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю виданню "Факти".

Він заявив, що в квітні закінчилася дія договору з "Київтеплоенерго" про оренду теплового господарства міста. Не дивлячись на те, що співробітництво тривало 17 років, у зв'язку з численними скаргами городян на якість роботи компанії було прийнято рішення не продовжувати дію договору.

Кличко заявив, що "Київтеплоенерго" регулярно зривала план по ремонту теплотрас. В результаті тепломережа Києва залишається в критичному стані - тільки за минулий сезон фахівцям довелося ліквідувати 400 аварій. "Теплове господарство Києва в настільки занедбаному стані, що тільки першочергові ремонтні роботи обійдуться в 4 млрд гривень. Відразу після завершення поточного опалювального сезону місто почне підготовку до наступного: головне завдання - заміна найбільш аварійних ділянок мережі, які можуть стати причиною збоїв із теплопостачанням", - заявив Кличко.

Зокрема, уточнив мер, ремонтуватися будуть окремі ділянки тепломереж в Оболонському районі, частині Шевченківського району та на Подолі.