Розенко розказав про переваги монетизації пільг на проїзд

Якщо місцеві органи влади правильно підійдуть до питання монетизації пільг на проїзд у транспорті, то монетизація буде дуже вигідна пільговикам. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє Урядовий портал.

«Якщо місцеві органи влади правильно підійдуть до цього питання, то монетизація пільг буде дуже вигідна пільговику. Адже отримавши «живі» гроші на руки, пільговики зможуть користуватися тими видами транспорту (наприклад, маршрутними таксі), які зараз не забезпечують їм пільговий проїзд. Або взагалі витратити ці гроші на інші потреби, наприклад, якщо пільговик проживає у селі і транспортом практично не користується», - сказав Розенко.

Він наголосив, що монетизація пільг забезпечує більш рівний доступ пільговиків до їх соціальних прав.

Урядовець зауважив, що рішення щодо проведення монетизації транспортних пільг ухвалюватимуть місцеві органи влади.

«Торік були внесені зміни до Бюджетного кодексу, де місцевій владі надане право вирішувати, в якому саме вигляді будуть надаватися транспортні пільги - у готівковій чи безготівковій формі. Усі питання фінансового забезпечення та виду транспортних пільг вирішуватимуть територіальні громади», - підкреслив Розенко.

Окрім того, віце-прем'єр зазначив, що у разі ухвалення органами місцевої влади рішення про монетизацію пільг на проїзд відповідні кошти будуть видаватися пільговикам «на руки».

«Щодо кількості «пільгових поїздок» - усі ці рішення буде ухвалювати місцева влада. Уряд лише окреслив схему мінімальних гарантій - не менше 30 поїздок на місяць. А місцева влада може встановити розмір компенсації і 60, і 100 поїздок на місяць. Відчуваєте різницю? Це чітко прописано в порядку: органи місцевої влади можуть самостійно ухвалювати рішення про збільшення як кількості поїздок, так і розміру суми компенсації для певних категорій. Більше того, вони мають право розширити перелік пільгових категорій. Але менше тієї кількості поїздок, яку затвердив уряд, вони встановити не можуть. Таким чином, ми захистили пільговиків від можливих порушень їх прав з боку місцевих чиновників», - пояснив Розенко.