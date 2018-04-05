Сьогодні Рада планує розглянути реформу парламенту і законопроект про нацбезпеку

Верховна Рада сьогодні має намір включити до порядку денного і розглянути законопроект про нацбезпеку. Про це свідчить план роботи на 5 квітня, опублікований на сайті парламенту.

Депутати плануют розпочати роботу в четвер із реформи парламенту. Потім спробують включити до порядку денного законопроект про нацбезпеку та проект постанови про неприйнятність будівництва газопроводу "Північний потік 2".

Кілька ратифікацій, законопроект про дипслужбу у другому читанні і блок питань нацбезпеки і оборони також у порядку денному на сьогодні.

Окрім того, нардепи мають намір розглянути проект закону про установу бізнес-омбудсмена у другому читанні.

Після цього - законопроекти щодо охорони здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині, а також щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів.

Наприкінці робочого дня депутати матимуть можливість розглянути проекти законів про ідентифікацію поліцейських та нацгвардійців.