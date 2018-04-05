США нададуть Україні черговий пакет снайперського озброєння

Адміністрація Президента США Дональда Трампа прийняла рішення надати Україні черговий пакет снайперського озброєння.

Про це у четвер на брифінгу в Києві сказав сенатор США Роберт Портман, повідомляє УНН.

За словами сенатора, 4 квітня він відвідав Донбас, де побачив, що українські військові все ще гинуть від снайперської зброї ворога.

"Однією зі змін в американському законодавстві та одним з рішень адміністрації лише за останній місяць є надання снайперського пакету українській армії, щоб вони мали можливість реагувати на снайперський вогонь, який убиває стільки українських захисників", - сказав Портман.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп в п'ятницю, 23 березня, заявив, що він підписав Консолідований законопроект про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому зазначено збільшення витрат на підтримку України на суму більш ніж 620 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що розмір фінансової допомоги Україні на 2018 фінансовий рік збільшено порівняно з минулим роком. Зокрема, витрати на українську оборону збільшено на 50 млн доларів - до 200 млн доларів.

Дані кошти будуть направлені на фінансування конкретних проектів: підготовка військовослужбовців, надання військової техніки і спорядження, летального зброї оборонного характеру, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичне забезпечення, розвідувальна підтримка Збройних сил України.

Кошторис допомоги Україні по лінії Державного департаменту США та причетних агентств визначено в сумі 420,700 млн доларів, що на 10 млн доларів перевищує відповідні витрати 2017 року.

Збільшене фінансування спрямоване на посилення підтримки України у сфері безпеки за програмою "Міжнародне військове фінансування".