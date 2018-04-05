США планують ввести санкції проти олігархів РФ, - ЗМІ

США планують на цьому тижні ввести санкції проти російських олігархів в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій", повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Білому домі.

За їх словами, рішення може стати "найагресивнішим кроком проти російської бізнес-еліти".

"Відповідне рішення може вплинути на людей, наближених до президента РФ Володимира Путіна, воно відображає бажання США притягнути Росію до відповідальності за можливе втручання у вибори, яке Москва заперечує", - йдеться в повідомленні.

"Вони продовжать рішення від 15 березня, коли США ввели санкції проти 19 чоловік і п'яти структур, в тому числі російських розвідувальних служб, яких звинувачують у кібератаках, що тривають не менше двох років", - додали в агентстсві.

Офіційний Вашингтон не прокоментував питання про впровадження даних санкцій, відзначили в агентстві.

Нагадаємо, спецпрокурор Роберт Мюллер приступив до розслідування з приводу приписуваного Росії втручання у вибори в США в 2016 році в травні 2017 року.

На даний момент пред'явлені звинувачення 19 особам, серед яких п'ять американців, 13 росіян і один голландець.

Президент США Дональд Трамп і його помічники неодноразово відкидали підозри в будь-яких неправомірних контактах з російськими офіційними особами в період передвиборної кампанії.

Раніше повідомлялося, що команда спецпрокурора США по Росії Роберта Мюллера, який веде справу про можливе втручання Москви в американські вибори в 2016 році, допитує в'їжджаючих у країну російських олігархів.

Повідомлялося також, що спецпрокурор по Росії Роберт Мюллер зібрав докази організації каналу зв'язку між Кремлем і Дональдом Трампом. Зустріч представників Кремля і Трампа відбулася на Сейшелах. Повідомлялося також, що канал зв'язку з Москвою Трамп нібито намагався налагодити перед інавгурацією, а зустріч на Сейшельських островах допоміг організувати лівано-американський бізнесмен Джордж Надер.