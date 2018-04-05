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Суд Німеччини звільнив Пучдемона під заставу €75 тисяч

5 квітня, 2018 - 21:28
Фото Reuters

Вищий земельний суд Шлезвіг-Гольштейну у четвер, 5 квітня, ухвалив рішення відпустити колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона на волю з певними умовами, зокрема, виплатою застави у 75 тисяч євро.

Про це повідомляє DW.

"Суд зазначив, що процедура екстрадиції, яку запустила прокуратура цієї німецької федеральної землі, стосується виключно звинувачень у привласнені коштів, які Пучдемону висувають іспанські правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

При цьому звинувачення в заколоті з боку іспанців для німецької юстиції не є підставою для екстрадиції, адже відповідного злочину не існує в німецькому кримінальному законодавстві.

Нагадаємо, що Пучдемон оскаржив рішення іспанського суду.

Джерело: Deutsche-Welle

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