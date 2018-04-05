Трамп розкритикував ФРН за дозвіл будувати "Північний потік-2"

Німеччина веде неправильну політику, коли домовляється з Росією про будівництво газопроводу "Північний потік-2" і при цьому витрачає на оборону менше 1% ВВП.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідерами балтійських держав у Вашингтоні, передає DW.

"Навіть зараз Німеччина витрачає 1%, навіть менше, ніж 1% (на оборону. - Ред). І тепер Німеччина запускає газопровід в Росію, де буде платити мільярди доларів за енергію з Росії. То я й кажу, що там взагалі відбувається?" - зазначив американський лідер.

"Це неправильно", - додав він.