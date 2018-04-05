Трюдо: Канада готова до обговорення нових санкцій проти РФ

Канада готова шукати шляхи «пояснення» Росії неприпустимості її дій на світовій арені. Про це під час прес-конференції у Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

«Разом із партнерами ми продовжуємо шукати шляхи, які дозволять гарантувати, що Росія розумітиме, що продовження її чинної поведінки - не в її інтересах, не в інтересах росіян та і не в інтересах глобальної спільноти», - сказав Трюдо.

Він наголосив, що «постійні прагнення Росії розладнати або створити проблеми для світового порядку, міжнародного миру, стабільності та урядування повинні мати чіткі наслідки від світової спільноти».

«Канада завжди підтримувала міжнародну спільноту у питанні накладення санкцій на різних гравців, у цьому разі Росію, за серію незаконних дій, чи йдеться про анексію Криму, чи втручання на Донбасі, чи про більш сучасні їх дії у Солсбері», - наголосив глава уряду Канади.

Трюдо нагадав, що Канада нещодавно ухвалила так званий «акт Магнітського», який дозволяє накладати санкції на порушників прав людини по всьому світу.

«Ми продовжуватимемо оцінювати вплив, ефективністю санкцій й завжди залишатимемося відкритими до обговорення наступних можливих чи необхідних кроків», - підсумував він.