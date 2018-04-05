У Берліні українська горілка отримала золоту медаль на міжнародному конкурсі

За підсумками п'ятого міжнародного дегустаційного конкурсу Berlin International Spirits Competition, українська горілка Arctica отримала найвищу нагороду - Золоту медаль. Про це йдеться на сайті організаторів Berlin International Spirits Competition.

Щорічний дегустаційний конкурс відбувся 4 березня поточного року в Берліні. Дегустатори оцінювали напої з більш, ніж 19 країн світу.

За підсумками конкурсу, український горілчаний бренд — Arctica — стала єдиним золотим призером серед усіх торговельних марок, представлених для дегустації. Таким чином, горілка від компанії Beverage Trading Company стала “Української горілкою 2018 року”.

У той же час, срібними призерами конкурсу стали відразу 8 напоїв — Avos Vodka Limited 1001 Edition (Німеччина), Deep Ellum Distillery All Purpose Vodka (Техас, США), Devil’s Head Distillery Vodka (Колорадо, США), Gradus Vodka (Росія), Gradus Vodka (Шотландія), OPM Vodka (Індія), Pravda Vodka (Польща), U’Luvka Vodka (Польща).

Бронзову медаль завоювали 9 напоїв — Baxter Vodka (Австралія), Eau Claire Distillery Prickly Pear Equineox (Канада), Medoff Classic Vodka (Україна), Pravda Espresso Flavored Vodka (Польща), Mogutni Karpaty Classic Vodka (Україна), Nemiroff Honey Pepper (Україна ), Nemiroff Vodka (Україна), Platinum 78 Vodka (Словаччина), Teaz Vodka (США).

Додамо, що 6-й щорічний Берлінський міжнародний конкурс алкогольних напоїв відбудеться 3 березня 2019 року.

Нагадаємо, в минулому році, Arctica була теж визнана українською горілкою року.