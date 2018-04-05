У Чорному морі випробовують броньовані артилерійські катери

У південно-західній частині Чорного моря продовжуються заводські випробування малих броньованих артилерійських катерів типу “Гюрза-М”. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

“Під час чергового виходу в море перевірялася робота системи управління артилерійським вогнем, а також вузлів і механізмів електромеханічної бойової частини”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня 2017 року був урочисто спущений на воду малий артилерійський броньований катер типу «Гюрза-М» з бортовим номером U178. Хрещеною матір'ю «Гюрзи-М» стала народна артистка України, переможниця «Євробачення-2004» співачка Руслана.

5 грудня 2017 року відбулась урочиста церемонія найменування чотирьох новозбудованих катерів, які отримали назви «Вишгород», «Кременчук», «Лубни» та «Нікополь». Також у Чорному морі було проведено тактичне навчання малих броньованих артилерійських катерів у складі 6 одиниць, за яким, перебуваючи на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» спостерігав командувач ВМС України.

9 вересня 2016 року малі броньовані артилерійські катери U174 «Аккерман» та U175 «Бердянськ» на навчальних стрільбах у супроводі фрегату «Гетьман Сагайдачний» виявили російський протичовновий корабель «Смєтлівий», який провів захоплення цілі й вів українські кораблі своїм бортовим озброєнням. «Гетьман Сагайдачний» поставив димову завісу під покровом якої катери підійшли ближче до російського корабля, розділилися та взяли його в напівобхват. Кораблі були готові до бою, снаряди були вже у люфі. «Смєтлівий» був змушений відступити. Таким чином «український москітний флот» здобув свою першу перемогу.