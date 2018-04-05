У вас є тільки один спосіб переконати інших - вислухати їх.
Джордж Вашингтон, американський державний діяч, перший всенародно обраний президент США

У Грузії внаслідок аварії на шахті загинули 6 шахтарів

5 квітня, 2018 - 13:17
Фото: 1tv.ge

На заході Грузії загинули шестеро шахтарів, троє поранені внаслідок обвалу даху шахти. Про це повідомляє грузинський Перший канал.

За даними міністерства  внутрішніх справ Грузії, аварія сталася на шахті «Мінделі» в місті Ткібулі, розташованого приблизно на відстані 200 кілометрів на захід від столиці Тбілісі.

Шахта в Імеретинському регіоні експлуатується грузинською компанією «Сахнахшрірі», яка заявила, що аварія, мабуть, була спровокована ударною хвилею каменепаду.

За словами представника компанії «Сакнахшірі» (Грузуголь), тіла шахтарів перевезли в Кутаїсі в Національне бюро судової експертизи імені Самхараулі.

Як повідомляє кореспондент Першого Каналу, на місці події в Ткібулі знаходяться представники департаменту технічної інспекції Мінекономіки. За інформацією керівника відомства, інспектування об'єкту розпочнеться сьогодні ж.

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі висловив співчуття членам родини і близьких працівників шахти "Мінделі" в місті Ткібулі (регіон Імереті), повідомляє Sputnik-Грузія.

"У ці важкі хвилини висловлюю підтримку членам сім'ї і близьким працівників шахти. Те, що відбулося сьогодні в Ткібулі нещастя доводить, що існуючий стан в напрямку безпеки праці драматично важке і неприйнятне", - зазначено в заяві президента.

Повідомляється також, що на місці трагедії знаходиться міністр економіки та сталого розвитку Грузії Дмитро Кумсішвілі.

Інформацію про стан здоров'я постраждалих і про що розвиваються в Ткібулі події в постійному режимі отримує прем'єр-міністр Георгій Квірікашвілі, який також висловив співчуття.

 

Джерело: День

Більше новин

Мін'юст: Україна повністю виконала всі зобов'язання за рішеннями ЄСПЛ за 2017 рік
Вінницька обласна дитяча лікарня отримала нове обладнання від Президента
США нададуть Україні черговий пакет снайперського озброєння
Facebook обмежить додаткам доступ до даних користувачів
У Берліні українська горілка отримала золоту медаль на міжнародному конкурсі
У Камеруні з полону повстанців звільнили 12 європейських туристів

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 