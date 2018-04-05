У Грузії внаслідок аварії на шахті загинули 6 шахтарів

На заході Грузії загинули шестеро шахтарів, троє поранені внаслідок обвалу даху шахти. Про це повідомляє грузинський Перший канал.

За даними міністерства внутрішніх справ Грузії, аварія сталася на шахті «Мінделі» в місті Ткібулі, розташованого приблизно на відстані 200 кілометрів на захід від столиці Тбілісі.

Шахта в Імеретинському регіоні експлуатується грузинською компанією «Сахнахшрірі», яка заявила, що аварія, мабуть, була спровокована ударною хвилею каменепаду.

За словами представника компанії «Сакнахшірі» (Грузуголь), тіла шахтарів перевезли в Кутаїсі в Національне бюро судової експертизи імені Самхараулі.

Як повідомляє кореспондент Першого Каналу, на місці події в Ткібулі знаходяться представники департаменту технічної інспекції Мінекономіки. За інформацією керівника відомства, інспектування об'єкту розпочнеться сьогодні ж.

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі висловив співчуття членам родини і близьких працівників шахти "Мінделі" в місті Ткібулі (регіон Імереті), повідомляє Sputnik-Грузія.

"У ці важкі хвилини висловлюю підтримку членам сім'ї і близьким працівників шахти. Те, що відбулося сьогодні в Ткібулі нещастя доводить, що існуючий стан в напрямку безпеки праці драматично важке і неприйнятне", - зазначено в заяві президента.

Повідомляється також, що на місці трагедії знаходиться міністр економіки та сталого розвитку Грузії Дмитро Кумсішвілі.

Інформацію про стан здоров'я постраждалих і про що розвиваються в Ткібулі події в постійному режимі отримує прем'єр-міністр Георгій Квірікашвілі, який також висловив співчуття.