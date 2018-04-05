У Камені-Каширському на Волині заклали липову алею

Можливо, у майбутньому ця алея спробує поконкурувати з відомою липовою алеєю в Ужгороді, яку вважають найдовшою у Європі. Та наразі організатори екологічної акції мали на меті просто відновити дерева на місці знищених буревієм і людьми.

Придбали деревця і висадили їх Ігор Лагода, Василь Домарецький, Валентина та Олександр Приходьки, Григорій Тетянчук, Віктор Тадай, Володимир Куницький та Юрій Дмитрук.

200 лип висадили біля ставка, дитячого майданчика, вздовж центральної алеї, а також на місці колишнього стихійного сміттєзвалища, і якщо мародери не знищать їх, то з часом мешканці містечка зможуть зрозуміти вірш Павла Тичини: « Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?»

Місто, в якому понад 12 тисяч населення, потребує благоустроєного парку, але коштів у міському бюджеті не вистачає.

Сподівалися камінь-каширці виграти у конкурсі спільних проектів з Білоруссюю і Польщею, але їхній проект не пройшов, і не отримав фінансування Євросоюзу. Тому й покладаються на власні сили й ентузіазм.

Наталія МАЛІМОН, Луцьк