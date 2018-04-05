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У Камені-Каширському на Волині заклали липову алею

5 квітня, 2018 - 11:46
Фото: kamin.rayon.in.ua

Можливо, у майбутньому ця алея спробує  поконкурувати з відомою липовою алеєю в Ужгороді,  яку вважають найдовшою у Європі. Та наразі організатори екологічної акції мали на меті просто відновити дерева  на місці знищених буревієм і людьми.

Придбали деревця і висадили їх Ігор Лагода, Василь Домарецький, Валентина та Олександр Приходьки, Григорій Тетянчук, Віктор Тадай, Володимир Куницький та Юрій Дмитрук.

200 лип висадили біля ставка, дитячого майданчика, вздовж центральної алеї, а також на місці колишнього стихійного сміттєзвалища, і  якщо мародери не знищать їх, то з часом мешканці містечка зможуть зрозуміти вірш Павла Тичини: « Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?»

Місто, в якому понад 12 тисяч населення, потребує благоустроєного парку, але коштів у міському бюджеті не вистачає.

Сподівалися камінь-каширці виграти у конкурсі спільних проектів з Білоруссюю і Польщею, але їхній проект не пройшов, і не отримав  фінансування Євросоюзу. Тому й покладаються на власні сили й ентузіазм.

Наталія МАЛІМОН, Луцьк

Джерело: День

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