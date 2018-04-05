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У Камеруні з полону повстанців звільнили 12 європейських туристів

5 квітня, 2018 - 14:05
Фото: apnews.com

Влада Камеруну оголосила у середу про звільнення 18 полонених, з них - 12 європейських туристів, які раніше потрапили в полон до повстанців на південному заході країни, повідомляє The New York Times.

Міністр зв'язку країни Ісса Тіхрома заявив, що група бойовиків узяла в заручники сімох громадян Швейцарії і п'ятьох громадян Італії. Вони були звільнені на території адміністративної одиниці на південно-західному кордоні Камеруну з Нігерією, після битви між урядовими військами Камеруну і збройними сепаратистами.

Повідомляється, що повстанці, які захопили туристів, відносяться до прихильників незалежності англомовній частині Камеруну.

Джерело: День

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