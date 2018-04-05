У Камеруні з полону повстанців звільнили 12 європейських туристів

Влада Камеруну оголосила у середу про звільнення 18 полонених, з них - 12 європейських туристів, які раніше потрапили в полон до повстанців на південному заході країни, повідомляє The New York Times.

Міністр зв'язку країни Ісса Тіхрома заявив, що група бойовиків узяла в заручники сімох громадян Швейцарії і п'ятьох громадян Італії. Вони були звільнені на території адміністративної одиниці на південно-західному кордоні Камеруну з Нігерією, після битви між урядовими військами Камеруну і збройними сепаратистами.

Повідомляється, що повстанці, які захопили туристів, відносяться до прихильників незалежності англомовній частині Камеруну.