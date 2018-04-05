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У Києві на три дні обмежать рух Південним мостом

5 квітня, 2018 - 22:34

У Києві з вечора 6 квітня на три дні обмежать рух Південним мостом.

Про це повідомили в прес-службі "Київавтодору" на своїй сторінці в Facebook.

"З 22:00 06.04.2018 до 15:00 09.04.2018 у зв'язку з виконанням ремонту деформаційного шва на Південному мостовому переході в напрямку руху з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту", – йдеться у повідомленні.

У "Київавтодорі" просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.

Джерело: День

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