У Києві на три дні обмежать рух Південним мостом

У Києві з вечора 6 квітня на три дні обмежать рух Південним мостом.

Про це повідомили в прес-службі "Київавтодору" на своїй сторінці в Facebook.

"З 22:00 06.04.2018 до 15:00 09.04.2018 у зв'язку з виконанням ремонту деформаційного шва на Південному мостовому переході в напрямку руху з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту", – йдеться у повідомленні.

У "Київавтодорі" просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.