У Львові представили експозицію "Малярство. Графіка" Івана Проціва

Виставку відкрили вчора, 4 квітня, у Національному музеї ім. Андрея Шептицького (проспект Свободи, 20). За словами директора установи Ігоря Кожана, це вже четверта виставка майстра у Національному музеї за останні десять років, і це означає, що «цей непересічний художник плідно працює».

Івану Проціву нещодавно виповнилося 60 років. Він доцент кафедри академічного живопису Львівської національної академії мистецтв. Неодноразово нагороджений почесними грамотами та подяками за плідну педагогічну та мистецьку діяльність.

Працює у ділянках станкової графіки, малярства та іконопису.

Автор двадцяти персональних показів та учасник понад 150 колективних виставок в Україні та за її межами.

Художника називають яскравим представником сучасного образотворчого мистецтва, творчість якого помітною сторінкою увійшла як в історію української культури, де посідає чільне місце, так і в контекст європейської.

«Іван Проців – митець мого покоління, ми разом починали, – зазначив на відкритті експозиції «Малярство. Графіка» ректор ЛНАМ Володимир Одрехівський. – Дуже цікаво спостерігати за розвитком Івана як митця, який у складному багатовекторному мистецтві у просторі Європи, зокрема – України, вибрав особливу складну ділянку, де можна заховатися, де потрібно бути майстром тонкого, високого рисунку, де мусиш показувати винятковий смак колоризму, співвідношень форм, композицій… Це є висока культура, базована на класичному мистецтві, але осмислена по-сучасному. Це глибока, тонка трансформація реальної форми і це прекрасний приклад митця, який розвивається у сучасному світі. Іван Проців – глибокий, тонкий, шляхетний педагог, якого поважають і наші студенти, і викладачі академії».

«Говорячи при нинішню виставку, хочу взяти до уваги цілісність Івана Проціва як творчої індивідуальності, зважаючи на його попередні виставкові проекти, а також здібності в тих галузях, в яких він працює, – сказав проректор ЛНАМ, історик мистецтва Роман Яців. – Ми маємо справу з мистцем-педагогом, який культивує естетику сучасного малярства, графіки, але ми маємо справу й з монументалістом, також – аналітиком, також – дуже цікавим дослідником культурно-мистецьких просторів не тільки України, а й світу. І, виходячи з цієї динаміки зацікавлень Івана Проціва, його розвитку, маємо те, що зараз можемо побачити на виставці. І це – цілісність світогляду, ключові теми, які мистцю дорогі і які трансформуються і розвиваються у певних естетичних напрямах і різних концептуальних вимірах.

І тому Іван Проців – дуже непростий для наукової інтерпретації. Треба знати його характер і зануреність у дуже цікаві історичні епохи, його велику працездатність і скрупульозність при вирішенні конкретної професійної задачі. На цій виставці ми побачимо Івана Проціва у найцікавіших і найрозмаїтіших іпостасях – з певним натяком на ретроспекцію, але з акцентом на сучасний стан його душі, його сучасне мислення і задивленість у перспективу. Я мав змогу спостерігати за реакцією на твори Івана Проців і у Львові, і в Києві, а також у Китаї, і дуже багато людей подивовані, як можна досягати такої довершеності форми, як можна гармонізувати різні естетичні смаки і цілісності саме авторської концепції сучасного мистецтва. Але в тому якраз і є відгадка Івана Проціва. Він змагає, щоби те, що твориться, відповідало його єству, його допитливості, його цікавості до етнокультурного фактора, де можна бачити Україну в дзеркалі світових культур».

На відкритті виставки також ішлося про те, що естетика Проціва дуже складна – багатоаспектна і багатошарова, і у ній присутні певні метафізичні зрізи, притаманні світовідчуттю майстра, медитативному способу відчуття реальності. «Коли ним твориться так звана магічна реальність, яку він розкладає у різних жанрах, то якраз і розкривається несподівана авторська методологія, котра і чарує, і дивує, і приваблює глядача», – підсумовує мистецтвознавець Роман Яців, додаючи, що тим художник і є цікавий – і для мистецького середовища, і для студентів Академії мистецтв, і для широкого загалу публіки.

Високу естетику Івана Проціва, базовану на класичному мистецтві, але осмислену по-сучасному, встигнуть спробувати осягнути всі охочі – виставка «Малярство. Графіка» триватиме у Національному музеї ім. Андрея Шептицького до 29 квітня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Андрія КУБ'ЯКА